Από απόψε αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, έγραψε ότι «η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα “προειδοποιήσεις”, όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται: “Πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα”».

ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

✅Σας ενημερώνω ότι η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα "προειδοποιήσεις", όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται:

Νωρίτερα, ο Θοδωρής Κολυδάς χαρακτήρισε την ημέρα ως «υπέροχη φθινοπωρινή», επισημαίνοντας ότι ο καιρός αναμένεται να διατηρηθεί έτσι στις περισσότερες περιοχές.

«Από το απόγευμα προς το βράδυ ο καιρός από τα βορειοδυτικά θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες που τη Δευτέρα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα. Το χαμηλό που οι Ιταλοί το ονόμασαν Barbara δεν θα μας επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο όπως την Ιταλία, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής δεν θα είναι πολύ υψηλά», είπε χαρακτηριστικά.