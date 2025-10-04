Με χρώματα, γκλίτερ και δυναμικά συνθήματα γέμισε η Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της πορείας του Αυτοοργανωμένου Trans Pride.

Πρόκειται για μια κινητοποίηση διακριτή από το καθιερωμένο Athens Pride, καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές, επιδιώκει να επαναφέρει στο προσκήνιο τον εξεγερσιακό και αντισυστημικό χαρακτήρα του πρώτου Pride, μακριά από εταιρικές χορηγίες και θεσμικές ομπρέλες.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Κλαυθμώνος και κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τα άτομα που συμμετείχαν έκαναν μια στάση μπροστά από τη Βουλή, στο Σύνταγμα, φωνάζοντας συνθήματα για τα δικαιώματά τους.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η στιγμή που η πορεία πέρασε από το σημείο όπου βρίσκεται ο απεργός πείνας για την τραγωδία των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι. Σε μια κίνηση αλληλεγγύης, οι διαδηλωτές σταμάτησαν και φώναξαν συνθήματα συμπαράστασης, με τον ίδιο τον απεργό πείνας να σηκώνει τη γροθιά του στον αέρα.