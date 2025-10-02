Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου καθώς είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στην περιοχή των Μαλάδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή με καλάμια, ενώ δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις και κατοικίες.

Μάλιστα, έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση, ενώ λίγο μετά τις 15.00 εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112, το οποίο τους καλεί να παραμένουν σε ετοιμότητα. Το έργο της κατάσβεσης εξακολουθούν να καθιστούν δυσχερές οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.