Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών, χθες, Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, ένα παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, που ήταν στο σημείο, την ώρα που οι γονείς παραλάμβαναν τα παιδιά τους και έφυγε μόνο του περπατώντας.

Πώς το έσκασε η 4χρονη από το νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που δείχνει την 4χρονη από τον Άγιο Παντελεήμονα να περιφέρεται μόνη της στη μέση του δρόμου, καθώς το παιδί το έσκασε από το νηπιαγωγείο εν ώρα μαθήματος.

«Χτες το μεσημέρι. Μεσημεράκι, 1 ήταν 12 ήταν; Προφανώς κάποια άλλα παιδιά άνοιξαν την πόρτα να βγουν και βγήκε κι αυτό μαζί με τα άλλα παιδιά. Εγώ αυτό κατάλαβα», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο Live News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega που δημοσίευσε το βίντεο, η ώρα ήταν 12:40 όταν η 4χρονη φεύγει από το νηπιαγωγείο και περιπλανιέται στα στενά του Αγίου Παντελεήμονα. Διανύει με τα πόδια μια απόσταση περίπου 600 μέτρων. Περπατά ανάμεσα σε περαστικούς πάνω στην Αχαρνών. Ώσπου μία 33χρονη μητέρα με το καροτσάκι την σταματά και την ρωτά πού είναι η μαμά του.

Την αγκαλιάζει, της μιλά τρυφερά και την πείθει να κάτσει στο καφέ μέχρι να εντοπίσει τους γονείς της. Η υπάλληλος της καφετέριας μίλησε αποκλειστικά στο Live News.

Η υπάλληλος δεν χάνει καιρό. Καλεί την Άμεση Δράση και μέσα σε ελάχιστα λεπτά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καταφτάνουν στο σημείο.