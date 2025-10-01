Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη μια 29χρονη εκπαιδευτικός, που εκτελούσε χρέη διευθύντριας σε νηπιαγωγείο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Αυτό επειδή ένα τετράχρονο κοριτσάκι –μαθήτρια του νηπιαγωγείου– διέφυγε της προσοχής της κατά την αποχώρηση των παιδιών το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να φτάσει στην οδό Αχαρνών μόνη της και φοβισμένη μέχρι που μία 34χρονη Ρουμάνα την εντόπισε και κάλεσε το 100.

Το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Αγίου Παντελεήμονα, όπου την παρέλαβε η μητέρα της, ενώ αμέσως μετά αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν την 29χρονη νηπιαγωγό.