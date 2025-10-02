Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Κυπριανός, Κυπριανή

Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου

Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

Ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη είναι δύο από τους πλέον αναγνωρίσιμους μάρτυρες της Εκκλησίας, που τιμώνται μαζί κάθε χρόνο την 2α Οκτωβρίου. Ο Κυπριανός καταγόταν από πλούσια ειδωλολατρική οικογένεια της Καρχηδόνας, σπούδασε ρητορική, φιλοσοφία και μαγεία, και έγινε ξακουστός μάγος, φτάνοντας μέχρι την Αντιόχεια για να συμπληρώσει τις γνώσεις του. Εκεί γνώρισε και αγάπησε τη χριστιανή παρθένο Ιουστίνη, προσπαθώντας με κάθε μαγική τεχνική να νικήσει την αρετή της, χωρίς αποτέλεσμα, λόγω της δύναμης της πίστης, της προσευχής και της νηστείας της Ιουστίνης.

Συνειδητοποιώντας την παντοδυναμία του Χριστού έναντι των δαιμόνων και της μαγείας, ο Κυπριανός απαρνήθηκε τη μαγεία, έκαψε τα μαγικά του βιβλία, βαπτίστηκε και αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και επίσκοπος. Η Αγία Ιουστίνη εντάχθηκε στη μοναχική ζωή ως ηγουμένη. Το έργο τους, ωστόσο, προκάλεσε το μίσος των ειδωλολατρών αρχόντων εκείνης της εποχής.

Μετά από βασανιστήρια και εξορίες για την πίστη τους, ο Κυπριανός και η Ιουστίνη συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη Νικομήδεια, όπου ο ηγεμόνας Κλαύδιος διέταξε τον αποκεφαλισμό τους το 268 μ.Χ.. Το παράδειγμά τους αποτελεί σύμβολο μετάνοιας, ομολογίας και δύναμης της χριστιανικής αρετής, ενώ θεωρούνται προστάτες εναντίον της μαγείας και κάθε σκοτεινής επίδρασης.

Ακούστε το Απολυτίκιον