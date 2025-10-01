Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ανανίας, Νίνος

Θηρέσιος, Θηρεσία

Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού

Άγιος Ανανίας ο Απόστολος

Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος υπήρξε μαθητής του Ιησού Χριστού, Εβδομήκοντα Απόστολος και, σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων, αυτός που θεράπευσε από τύφλωση και βάπτισε τον Σαύλο (μετέπειτα Απόστολο Παύλο) στη Δαμασκό, μετά από όραμα και εντολή του Κυρίου. Με πνεύμα υπακοής, τόλμησε να πλησιάσει τον μέχρι τότε διώκτη των χριστιανών, εκπληρώνοντας το θείο θέλημα και αναδεικνυόμενος πνευματικός μέντορας του Παύλου, με κομβικό ρόλο στην πρώιμη Εκκλησία.

Μετά την θεραπεία και βάπτιση του Παύλου, ο Ανανίας χειροτονήθηκε επίσκοπος Δαμασκού και συνέχισε το αποστολικό του έργο με θαύματα και χειραγωγία πολλών στον χριστιανισμό σε Δαμασκό και Ελευθερούπολη. Η δράση του προκάλεσε την εχθρότητα των τοπικών αρχόντων: ο ηγεμόνας Λουκιανός τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια (μάστιγες, σχίσιμο με σιδερένια νύχια, καυτηριασμούς), αλλά ο Ανανίας παρέμεινε ανυποχώρητος στην πίστη του και τελικά λιθοβολήθηκε εκτός πόλης, λαμβάνοντας «το αμαράντινο στεφάνι της υπακοής στο θέλημα του Θεού».

Τιμάται ως Άγιος και Μάρτυρας από την Εκκλησία στις 1 Οκτωβρίου και στις 4 Ιανουαρίου (σύναξη των Εβδομήκοντα Αποστόλων). Τα ιερά λείψανά του μεταφέρθηκαν αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στη Δαμασκό το σπίτι του έχει μετατραπεί σε ναό. Ο Ανανίας παραμένει παράδειγμα θάρρους, υπακοής στο Θεό και ανιδιοτελούς προσφοράς στη διακονία του Ευαγγελίου.