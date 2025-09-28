Φωτιά έθεσε σε συναγερμό τις αρχές στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο επί της οδού Μάγερ, το οποίο λειτουργούσε ως άτυπο καταφύγιο για άστεγους.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν ακαριαία, καθώς ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς στα γύρω κτήρια ήταν εξαιρετικά υψηλός. Συνολικά, 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα έσπευσαν στο σημείο, ενισχυμένοι από ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των ανώτερων ορόφων.

Η προτεραιότητα των δυνάμεων ήταν ο άμεσος απεγκλωβισμός όσων είχαν βρει καταφύγιο στο κτήριο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού αυτή λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προχώρησαν στον αποκλεισμό της οδού Μάγερ και των γύρω δρόμων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περαστικών και η απρόσκοπτη εργασία των πυροσβεστών.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα επίσημες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των ατόμων που απεγκλωβίστηκαν από το φλεγόμενο κτήριο. Ούτε υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους, αν δηλαδή χρειάστηκε κάποια μεταφορά σε νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων ή τραυματισμών.