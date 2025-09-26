Το πλοίο Έλυρος, το βράδυ της Παρασκευής, γύρισε πίσω στο λιμάνι της Σούδας λίγα λεπτά αφότου είχε αναχωρήσει με προορισμό τον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου zarpanews.gr, οι επιβάτες άκουσαν από τα μεγάφωνα του πλοίου πως θα χρειαστεί να επιστρέψει ξανά στο λιμάνι προκειμένου να αποβιβαστεί ένα άτομο που αντιμετώπισε πρόβλημα με την υγεία του.

Μια γυναίκα, ένιωσε αδιαθεσία και ζήτησε να αποβιβαστεί στο λιμάνι, όπου την περίμενε συγγενικό της πρόσωπο.

Το πλοίο, που δεν είχε προλάβει να βγει από το λιμάνι, συνέχισε το ταξίδι του στο λιμάνι του Πειραιά.