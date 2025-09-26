Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής της δράσης, μίσθωσε και διέθεσε στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ένα πλήρως εξοπλισμένο ελικόπτερο τύπου Leonardo AW139 για επείγουσες αεροδιακομιδές ασθενών κατά τη θερινή περίοδο. Κατά τη διάρκεια της προσφοράς αυτής, το ελικόπτερο συμπλήρωσε 110 ώρες πτήσης, εξυπηρετώντας 61 επείγοντα περιστατικά από νησιά των Δωδεκανήσων προς τα νοσοκομεία της Ρόδου και της Κρήτης.

Με ιδιαίτερη χαρά η ifly, εταιρία αερομεταφορών με ελικόπτερα και αεροσκάφη, φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της, στην αεροπορική βάση Μεγάρων, την εκδήλωση απολογισμού της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Υγείας, κ. Μ. Θεμιστοκλέους, του Προέδρου του ΕΚΑΒ, κ. Γ. Χαραλάμπους, πιλότων και ιατρών που συμμετείχαν στις αεροδιακομιδές, καθώς και στελεχών της Εθνικής Τράπεζας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το ΕΚΑΒ απένειμε τιμητική πλακέτα στην Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία κοινωνική της συμβολή.

Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των αερομεταφορών, η ifly συγχαίρει την Εθνική Τράπεζα για την πρωτοβουλία της και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υποδομές και την τεχνογνωσία της σε δράσεις που προάγουν την υγεία και την ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν.