Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στο τηλεοπτικό κοινό ο αιφνίδιος «χαμός» του Γεράσιμου στο πρώτο κιόλας επεισόδιο της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», με θαυμαστές και θαυμάστριες του Γιώργου Χρυσοστόμου να εκφράζουν την απογοήτευσή τους στα social media.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον πατέρα των πέντε κοριτσιών και σύζυγο της Θεοδώρας, εμφανίστηκε για μόλις 15 λεπτά στην πρεμιέρα, πριν ο ρόλος του τερματιστεί απότομα με τον θάνατο του χαρακτήρα του.

Αξιοσημείωτο είναι πως αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια που ο Γιώργος Χρυσοστόμου συμμετέχει σε τηλεοπτική σειρά με σύντομη παρουσία, καθώς το ίδιο συνέβη και στο «Ναυάγιο», όπου και πάλι ο ήρωάς του σκοτώθηκε πολύ νωρίς, προκαλώντας τότε ανάλογες αντιδράσεις.

Οι χρήστες στα social media δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους. Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ένας χρήστης έγραψε για τον ηθοποιό: «Έφτιαξα καφέ και έβαλα να δω “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι”.
Καλά ρε ασέβαστοι! Πάλι μας πεθάνατε τον Χρυσοστόμου με το καλημέρα σας; Άλλο “Ναυάγιο” μας βρήκε».

Άλλος χρήστης της πλατφόρμας έγραψε: «Αντί να πέθαινε ο Γιώργος μας που δεν στεριώνει σε σειρά και όλο πνίγεται και σακατεύεται, ας έκανε τη διαφορά καν να πέθαινε η σύζυγος».

«Βάλτε τον Χρυσοστόμου να παίζει όλη μέρα κάθε μέρα!», τόνισε άλλος.