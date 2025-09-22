Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και 5 συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα. Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

1ο Επεισόδιο: Όλυμπος, 1942. Μετά το θάνατο του συζύγου της, Γεράσιμου, η Θοδώρα μένει μόνη να φροντίσει τις πέντε κόρες τους και τη μητέρα της. 16 χρόνια αργότερα οι τρεις μεγαλύτερες κόρες, η Μελισσάνθη, η Ιουλία και η Ασπασία έχουν παντρευτεί και ζουν με τους άνδρες τους μακριά από το οικογενειακό σπίτι ενώ στον Όλυμπο, οι δύο μικρότερες, η Μαγδαληνή και η Πολυξένη είναι κι εκείνες πλέον έτοιμες να φύγουν μακριά για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

2ο Επεισόδιο: Η Μελισσάνθη και ο Απόστολος βρίσκονται στο Παρίσι για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και για να αναθερμάνουν τη σχέση τους. Εκεί, η Μελισσάνθη γνωρίζεται με τον γοητευτικό νεαρό Άγγελο Φλεριανό. Η Ιουλία και ο Φωκάς πασχίζουν να βρουν το ιδανικό σπίτι για να μετακομίσουν, όμως η μητέρα του Φωκά, Ευανθία δεν σκοπεύει να αποχωριστεί εύκολα τον γιο της. Η Ασπασία τραγουδάει αυθόρμητα πρώτη φορά μπροστά σε κόσμο και δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση που θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή και την οικογένεια της. Η Πολυξένη προσπαθεί να κερδίσει μια θέση σε έναν περιπλανώμενο θίασο, αλλά τίποτα δεν θα της χαριστεί εύκολα. Η Μαγδαληνή ακολουθεί τους θείους της σε μια δεξίωση της καλής κοινωνίας του Πειραιά, όπου γνωρίζεται με τον περιζήτητο εργένη Οδυσσέα Σκλαβοδήμο.

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης

