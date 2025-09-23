Από ασφυξία έχασε τη ζωή του ένα άτυχο βρέφος μόλις 2,5 μηνών το οποίο καταπλακώθηκε από τους γονείς του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν στα Χανιά.

Το ζευγάρι από την Φινλανδία βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές και το Σάββατο 20/9 παραβρέθηκε σε έναν γάμο.

Όταν έληξε το γλέντι οι γονείς επέστρεψαν στο δωμάτιο και έβαλαν το βρέφος στη μέση του κρεβατιού για να κοιμηθούν.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 23/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» όλα δείχνουν, το καταπλάκωσαν κατά τη διάρκεια του ύπνου, με το 2,5 μηνών βρέφος να χάνει τη ζωή του από ασφυξία.

Εκτιμάται δε πως οι γονείς του βρέφους είχαν καταναλώσει υπερβολικό αλκοόλ, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.