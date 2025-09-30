Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ανανίας, Νίνος

Θηρέσιος, Θηρεσία

Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος

Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας, γνωστός και ως Φωτιστής της Μεγάλης Αρμενίας, υπήρξε κορυφαία εκκλησιαστική φυσιογνωμία στη διάδοση του χριστιανισμού στη Μικρά Ασία και καθιερώθηκε ως εθνικός άγιος της Αρμενίας. Γεννημένος στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα ως γιος του Ανάκ, συγγενούς του βασιλιά της Αρμενίας Κουσαρώ, βίωσε από μικρός την προσφυγιά και την ορφάνια λόγω πολιτικών δολοπλοκιών, αφού ο πατέρας του, συνεργαζόμενος με Πέρσες, δολοφόνησε τον βασιλιά, οδηγώντας στην εξόντωση της οικογένειας του Ανάκ. Ο Γρηγόριος διασώθηκε θαυματουργικά, μεγάλωσε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και υιοθέτησε τον χριστιανισμό.

Επιστρέφοντας στην Αρμενία ως ενήλικος, έγινε γραμματέας του βασιλιά Τιριδάτη, ο οποίος αργότερα πληροφορήθηκε την καταγωγή και την πίστη του Γρηγορίου. Εξοργισμένος, τον υπέβαλε σε σκληρά βασανιστήρια και τον έριξε σε βαθύ λάκκο γεμάτο ερπετά στην Άρταξα για 15 έτη, ενώ μια ευσεβής χήρα κρατούσε στη ζωή τον άγιο προσφέροντάς του συχνά λίγο ψωμί. Ο Τιριδάτης τελικά παραφρόνησε – σύμφωνα με την παράδοση σαν θηρίο – και, κατόπιν οράματος της αδελφής του Κουσαροδούκτας, έβγαλαν τον Γρηγόριο από το λάκκο. Ο άγιος θεράπευσε θαυματουργικά τον βασιλιά, ο οποίος πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του και τους άρχοντες. Ο Γρηγόριος χειροτονήθηκε επίσκοπος και φώτισε με το κήρυγμά του όχι μόνο όλη την Αρμενία, αλλά και έφτασε να βαπτίσει εκατομμύρια Αρμενίους, Πέρσες και Ασσύριους, χτίζοντας ναούς και ιδρύοντας Επισκοπές.

Αργότερα, επιζητώντας περισσότερη ησυχία, αποσύρθηκε στην έρημο, όπου άφησε πνευματικούς διαδόχους στη θέση του επισκόπου. Η μνήμη του τιμάται στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η Κάρα του και το αριστερό του χέρι φυλάσσονται στη Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους και η δεξιά του στον Καθεδρικό του Ετσμιατζίν Αρμενίας. Στην αρμενική και ευρύτερη ορθόδοξη παράδοση αναγνωρίζεται ως σημαιοφόρος της πίστης, πρότυπο σθεναρότητας, υπομονής και φλογερής ιεραποστολικής διακονίας, μετατρέποντας τη Μεγάλη Αρμενία στην πρώτη χριστιανική χώρα παγκοσμίως.

