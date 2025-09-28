Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Αλκίσων

Ποιος γιορτάζει αύριο

Κυριάκος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού, Αγίου Αλκίσων

Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής γεννήθηκε στο Ικόνιο της Λυκαονίας τον 3ο αιώνα, σε μια εποχή που οι διωγμοί κατά των χριστιανών από τον αυτοκράτορα Αυρηλιανό ήταν ιδιαίτερα σκληροί. Ο Χαρίτων ξεχώριζε για τη χριστιανική του αρετή και το σθένος της πίστης, γι’ αυτό και συνελήφθη από τις αρχές και υπέστη σκληρότατα βασανιστήρια—μην διστάζοντας να ομολογήσει δημόσια τον Χριστό και να επικρίνει την ειδωλολατρία. Τον μαστίγωσαν τόσο ώστε φάνηκαν τα σπλάχνα του και παρέμεινε έγκλειστος στη φυλακή μέχρι τη δολοφονία του Αυρηλιανού, μετά την οποία απελευθερώθηκε λόγω αλλαγής του αυτοκρατορικού διατάγματος.

Μετά την ελευθερία του, ποθώντας την ησυχία και την ασκητική ζωή, ο Χαρίτων μετέβη στα Ιεροσόλυμα, αλλά στο δρόμο έπεσε σε ενέδρα ληστών που τον φυλάκισαν σε μια σπηλιά. Θαυματουργικά ελευθερώθηκε όταν οι ληστές πέθαναν από δηλητήριο μιας έχιδνας, και μεταχειρίστηκε τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει αυτοί για φιλανθρωπίες και την ίδρυση μοναστηριού—στη λεγόμενη Λαύρα της Φαρά. Η φήμη του τον ακολούθησε, συγκεντρώνοντας γύρω του πολλούς μοναχούς και πλήθη ανθρώπων από διάφορες θρησκείες που κατηχούνταν και βαφτίζονταν από τον ασκητή.

Ο Χαρίτων, ποθώντας ολοένα και μεγαλύτερη ερημία, ίδρυσε περισσότερα μοναστήρια, μεταξύ των οποίων η Λαύρα της Σουκάς και μια τρίτη σκήτη σε απόκρημνο βράχο που προσπελαυνόταν μόνο με ξύλινη σκάλα. Ακόμη και στα γηρατειά έδειξε απόλυτη πίστη στη θεία πρόνοια, με θαυμαστή εμφάνιση πηγής ύδατος στη σπηλιά του. Εκοιμήθη σε βαθιά γεράματα στα μέσα του 4ου αιώνα, αφήνοντας ως παρακαταθήκη πρότυπο ομολογίας, ανδρείας, φιλανθρωπίας και ασκητικής ζωής. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 28 Σεπτεμβρίου.

