Σεισμός έντασης 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Άγιο Όρος, προκαλώντας αναστάτωση και επαναφέροντας το ενδιαφέρον για την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Το φαινόμενο σχολίασε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

«Η δόνηση που σημειώθηκε μεγέθους 4,8 Ρίχτερ εντάσσεται στην ακολουθία που έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2024 με περίπου 1.900 σεισμούς μέχρι σήμερα, και κορυφώθηκε τον φετινό Ιούνιο με τον σεισμό του 5,3. Μετά από αυτή τη δόνηση αυτή, έχουν ακολουθήσει περίπου 390 σεισμοί με μικρότερα μεγέθη του 5,3. Η σημερινή δόνηση θα μπορούσε μνα υποδεικνύει ένα μετασεισμικό χαρακτήρα» ανέφερε ο κ. Καραστάθης μιλώντας στο Action24.

Ο ίδιος επισήμανε πως το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε μπορεί να δώσει ελαφρώς μεγαλύτερο σεισμό: «Πρόκειται για ένα ρήγμα, που μπορεί να δώσει λίγο μεγαλύτερο του 5,3 και γι’ αυτό έχουμε επιφυλάξεις. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τις τιμές που θα θέλαμε και γι’ αυτό είμαστε επιφυλακτικοί. Αυτό δεν σημαίνει πως κατ’ ανάγκη περιμένουμε μεγαλύτερο σεισμό. Υπάρχει ακολουθία με μικρότερα μεγέθη και γι’ αυτό είμαστε κάπως αισιόδοξοι».

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των μοναστηριών στην περιοχή, ο κ. Καραστάθης τόνισε ότι οι σημερινές δονήσεις «είναι ανεκτές από τα μοναστήρια και τον χώρο. Ωστόσο, πάντα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για τα παλαιότερα, κυρίως, κτίσματα».