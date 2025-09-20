Πολλές δεκάδες χιλιάδες πολίτες του Ηρακλείου αλλά και επισκέπτες, παρακολούθησαν και φέτος τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, συμμετέχοντας στη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, που φέτος χαρακτηρίζονται ως οι πιο επιτυχημένες. Οι φετινές εκδηλώσεις που συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο, ξεπέρασαν συνολικά τις 270 από την αρχή του καλοκαιριού, δίνοντας τη δυνατότητα όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη- Σκαλίδη , η πόλη να μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό πολιτιστικό κέντρο, πλούσιο σε εκδηλώσεις και με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.

«Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο με το εξαιρετικά επιτυχημένο Φεστιβάλ “Τέχνη Καθ’ Οδόν” με περισσότερες από 100 εκδηλώσεις σε 55 σημεία στην πόλη και σε χωριά του Δήμου Ηρακλείου και τη συμμετοχή πάνω από 1.500 κυρίως ντόπιων καλλιτεχνών. Την 1η Ιουλίου ξεκίνησε το Φεστιβάλ “Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2025” που συνεχίζεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου με πάνω από 130 εκδηλώσεις, πολλές εκ των οποίων με ελεύθερη είσοδο, στα κηποθέατρα “Νίκος Καζαντζάκης”, “Μάνος Χατζιδάκις”, στο Ανοιχτό Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” και στον Θερινό Κινηματογράφο “Βηθλεέμ” επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες πολιτιστικές διοργανώσεις του Δήμου Ηρακλείου που ενισχύει την τοπική πολιτιστική ζωή, αναδεικνύοντας την πόλη σε δυναμικό κέντρο πολιτισμού. Τέλος, από 30 Αυγούστου ως τις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία το 2ο “Φεστιβάλ των Τειχών- Candia Walls Festival”, που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου στις χαμηλές πλατείες, στις στοές και στις πύλες των Ενετικών Τειχών» επισήμανε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου. Πρόκειται για μια πολυσύνθετη προσέγγιση πολιτισμού που στοχεύει να μετατρέψει τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου «σε ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής ζωής της πόλης».

Το Φεστιβάλ απέσπασε πολύ θετικές εντυπώσεις από το κοινό, ενώ μουσική καιχορός, θέατρο, κινηματογράφος, λογοτεχνία, ομιλίες, αστροπαρατήρηση, performance, και εκθέσεις φωτογραφίας, ανανέωσαν τη σχέση των πολιτών με τους ιστορικούς χώρους των Τειχών, καθιστώντας το Φεστιβάλ (που πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2024) ένα σημαντικό μελλοντικό θεσμό για την πόλη, που εντυπωσίασε και προσέλκυσε όλες τις ηλικίες.

«Οι εκδηλώσεις που είχαν ιδιαίτερη ανταπόκριση ήταν τα ειδικά αφιερώματα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και sold-out συναυλίες υπό το φως των αστεριών, πλήθος θεατρικών παραγωγών και παιδικές παραστάσεις. Το στοιχείο που ξεχώρισε φέτος, ήταν ότι υπήρχε ποικιλία εκδηλώσεων που συνδύασαν το ποιοτικό καλλιτεχνικό περιεχόμενο με εμβληματικούς χώρους της πόλης όπως τα Ενετικά Τείχη και τα Κηποθέατρα, αλλά και εκείνες που έφεραν την τέχνη στις γειτονιές και στους δημόσιους χώρους, ενισχύοντας την αμεσότητα και τη συμμετοχή του κόσμου» είπε η κ. Παπαδάκη -Σκαλίδη για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

Ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο και των φετινών εκδηλώσεων, αφορούσε του νέους και ντόπιους καλλιτέχνες, στους οποίους δόθηκε το βήμα να δείξουν το έργο τους, το ταλέντο τους και να μοιραστούν με το κοινό αυτή την εμπειρία.

«Η έμφαση στη συμμετοχή ντόπιων καλλιτεχνών, αποτελεί συνειδητή πολιτιστική στρατηγική. Η ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει ανθρώπους που δημιουργούν στον τόπο τους, δίνει φωνή στη νεότερη γενιά και εμπλουτίζει την πολιτιστική ταυτότητα του Ηρακλείου με αυθεντικότητα και ποικιλία. Η ένταξη χορωδιών και τοπικών σχημάτων ενισχύει τη συμμετοχικότητα ενδυναμώνοντας φορείς, σχολές, ομάδες και συλλόγους ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν» πρόσθεσε η κ. Παδάκη-Σκαλίδη αποκαλύπτοντας πως πριν καν ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις για το «Καλοκαίρι 2025» έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για το πρόγραμμα του «Καλοκαίρι 2026».

«Οι συζητήσεις για το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς ξεκινούν πριν καν ολοκληρωθούν οι φετινές εκδηλώσεις. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να οργανωθούμε έγκαιρα, να εξασφαλίσουμε συνεργασίες και να χτίσουμε πάνω στην επιτυχία των προηγούμενων ετών. Η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε έχει βασικούς άξονες την ανάδειξη και στήριξη της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου ώστε ο πολιτισμός να παραμένει ζωντανός, προσιτός και ανοιχτός σε όλους, το άνοιγμα σε διεθνείς συνεργασίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια της πόλης» είπε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, καταλήγοντας ότι «το Ηράκλειο δεν επενδύει μόνο σε μεμονωμένα καλοκαιρινά events, αλλά σε μια μακροπρόθεσμη πολιτιστική στρατηγική. Στόχος του δημάρχου κ. Αλέξη Καλοκαιρινού και όλων μας, είναι οι εκδηλώσεις να μιλούν στη νεολαία, να αγκαλιάζουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και να συμβάλλουν στη συνοχή της κοινωνίας, αναδεικνύοντας παράλληλα το Ηράκλειο τουριστικά, σε πολιτιστικό προορισμό».