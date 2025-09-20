Αίθριος καιρός με κατά τόπους νεφώσεις αναμένεται το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ενώ στα βόρεια της χώρας η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Παράλληλα, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 29-31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 29 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27-29 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και κατά τόπους έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις φτάνοντας τα 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα του νομού έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αίθριες συνθήκες με ανέμους ασθενείς, έως 2-3 μποφόρ, και θερμοκρασία από 20 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.