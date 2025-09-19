Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα Αρκαδίας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.