Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια ονόματα προτιμούν περισσότερο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για τα παιδιά τους τις τελευταίες δεκαετίες; Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε την απάντηση, αποκαλύπτοντας τα 20 πιο συχνά ανδρικά ονόματα στην Ελλάδα από το 1940 έως το 2021.

Βάσει της επεξεργασίας δεδομένων της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ, το όνομα «Γεώργιος» διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια των 80+ ετών. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το όνομα «Κωνσταντίνος», ο οποίος εναλλάσσεται με τα ονόματα «Ιωάννης» και «Δημήτρης» ανά περιόδους.

Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος των ονομάτων «Αλέξανδρος» και «Άγγελος», που γίνονται όλο και πιο δημοφιλή τις τελευταίες δεκαετίες.

Η κατάταξη αφορά το επικρατέστερο όνομα ανά έτος γέννησης, ως ποσοστό επί του συνόλου των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος, ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Στα διπλά ονόματα, υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.

Τα 20 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την #Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.

