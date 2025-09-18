Αυτοκίνητο ΙΧΕ ανετράπη στο 15,2 χλμ του Ε65, λίγο μετά τα διόδια στη Φθιώτιδα, αργά το απόγευμα της Πέμπτης 18/9.

Ο οδηγός, που μόλις είχε περάσει τα διόδια, έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μια στιγμή απροσεξίας. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στα πλαϊνά προστατευτικά, αριστερά και δεξιά, και στη συνέχεια ανετράπη πάνω στο οδόστρωμα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το ευτύχημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε ανάποδα, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ στο σημείο που σταμάτησε δεν εμποδιζόταν η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα πλήρωμα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, καθώς και συνεργείο της Κεντρικής Οδού για τη σήμανση, έως ότου το όχημα απομακρυνθεί από αυτοκίνητο οδικής βοήθειας.