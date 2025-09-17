Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Λένορμαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναβάτης μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο και ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.

