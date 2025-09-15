«Σε πολύωρες και επίπονες οδοντιατρικές πράξεις» θα πρέπει να υποβληθεί άνδρας που τραυματίστηκε όταν εξερράγη το ηλεκτρονική τσιγάρο που κάπνιζε, στο Ηράκλειο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο τραυματισμός στο στόμα του είναι σοκαριστικός, ενώ, όπως αναφέρει ο οδοντίατρος που επισκέφτηκε ο άνδρας μετά το ατύχημα, «από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε το παιδί του».

Τα δύο του δόντια εκγομφώθηκαν τα υπόλοιπα πρόσθια άνω και κάτω απέκτησαν κινητικότητα και τραυματίστηκαν τα χείλια του. Όπως περιέγραψε, αυτό ήταν αποτέλεσμα τις ανάκρουσης του τσιγάρου.

Μάλιστα, ο οδοντίατρος, Μανώλης Αγγελάκης, ανέφερε πως «το μπροστά κομμάτι του τσιγάρου εκτοξεύτηκε στην κουρτίνα όπου άρπαξε φωτιά».

Και συμπλήρωσε: «Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε το παιδί του που ήταν μπροστά του δευτερόλεπτα πριν». Το θύμα θα πρέπει να υποβληθεί σε πολύωρες και επίπονες οδοντιατρικές πράξεις ώστε να αποκαταστήσει το πρόβλημα που προκλήθηκε.