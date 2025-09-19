Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα

Θεοπίστη, Πίστη, Θεόπιστος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Σαββατίου μάρτυρος

Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων

Οι Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων ήταν τρεις χριστιανοί μάρτυρες που έζησαν τον 3ο αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Πρόβου και του διοικητή Αντιοχείας Ηλιόδωρου, όταν οι διωγμοί κατά των χριστιανών βρίσκονταν σε έξαρση. Ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος, επιφανείς πολίτες της Αντιόχειας, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε ειδωλολατρικές γιορτές προς τιμήν του Απόλλωνα, γεγονός που τους πρόδωσε στους άρχοντες ως χριστιανούς. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του κριτή Αττικού και ομολόγησαν χωρίς φόβο τη χριστιανική τους πίστη.

Οι δύο μάρτυρες υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια. Ο Τρόφιμος χτυπήθηκε σκληρά και στη συνέχεια στάλθηκε στον ακόμα πιο αδίστακτο διοικητή της Φρυγίας, Διονύσιο, όπου υπέστη χειρότερα μαρτύρια και κλείστηκε στη φυλακή. Ο Σαββάτιος μάστιγώθηκε και του ξέσκισαν τις σάρκες με σιδερένια νύχια, ώσπου παρέδωσε το πνεύμα στον Θεό.

Ο Δορυμέδων, βουλευτής και κρυπτοχριστιανός, φρόντιζε τον Τρόφιμο στη φυλακή, ώσπου και ο ίδιος συνελήφθη. Και οι δύο βασανίστηκαν από τον Διονύσιο αλλά, όταν τους έριξαν σε πεινασμένα θηρία, εκείνα ημέρεψαν και δεν τους έβλαψαν. Στο τέλος, οι δύο μαρτύρες αποκεφαλίστηκαν και η ψυχή τους πέρασε στον ουρανό μαζί με τον Σαββάτιο.