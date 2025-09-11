Με αφορμή τη σημερινή πρώτη μέρα στα σχολεία, η Φίνος Φιλμ επέλεξε να τιμήσει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με μια νοσταλγική ανάρτηση στα social media. Η ιστορική εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε ένα βίντεο με χαρακτηριστική σκηνή από την ταινία εποχής «Το Ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο».

Στο αγαπημένο φιλμ του Αλέκου Σακελλάριου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ζωντάνεψαν με μοναδικό τρόπο τη σχέση δασκάλου και μαθήτριας, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά ζευγάρια. Έτσι, η Φίνος Φιλμ συνδέει τη σημερινή επιστροφή των μαθητών στα θρανία με μια κλασική στιγμή της ελληνικής κινηματογραφικής μνήμης.

«Οι εποχές μπορεί να αλλάζουν, όμως η πρώτη μέρα σχολείου μοιάζει πάντα λίγο με σκηνή από το «Ξύλο Βγήκε απ’τον Παράδεισο»! Καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους, με αισιοδοξία και κουράγιο σε όλους!», σημειώθηκε στη λεζάντα του βίντεο.

Το Ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο

Η πιο κλασική κωμωδία του ελληνικού κινηματογράφου ήρθε πρώτη σε εισπράξεις ανάμεσα σε 52 ελληνικές παραγωγές και αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της ομώνυμης θεατρικής επιτυχίας του Αλέκου Σακελλάριου. Η παράσταση είχε ανέβει την άνοιξη του 1944 στην Αθήνα, με την Μαρία Καλουτά στο ρόλο της μαθήτριας Λίζας Παπασταύρου, και τη μουσική της παράστασης είχε γράψει ο Μενέλαος Θεοφανίδης.

Η επιτυχία της ταινίας ήταν τεράστια. Μέσα στην καρδιά του χειμώνα, άνοιξαν ακόμα και θερινοί κινηματογράφοι υπό βροχή (!) για να εξυπηρετήσουν το διψασμένο για θέαμα κοινό. Ίσως είναι η περισσότερο ειδωμένη ταινία όλων των εποχών στην Ελλάδα, μια και υπολογίζεται πως την είδαν πάνω από δέκα εκατομμύρια Έλληνες στα δέκα πρώτα χρόνια προβολής της, καθώς και αμέτρητοι στα 54 χρόνια προβολής της από την τηλεόραση.

Το 1960, η ταινία βραβεύτηκε στο Α’ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως μία από τις τρεις καλύτερες Ελληνικές ταινίες της πενταετίας 1955 – 1960 μαζί με τον «Δράκο» του Κούνδουρου και τη «Στέλλα» του Κακογιάννη. Η ταινία επίσης εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου τον Άυγουστο του 1961, με τον τίτλο “Maidens Cheek” (Μάγουλα Κοριτσιών).

Πρόκειται για την πρώτη ταινία του Αλέκου Σακελλάριου, στην οποία πρωταγωνιστεί η Αλίκη. Μάλιστα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων προέκυψαν κάποια προβληματα μεταξύ τους, που χρειάστηκε η παρεμβολή του Φίνου για να λυθούν.

Η ταινία αποτελεί και την πρώτη συνεργασία της Αλίκης με το Μάνο Χατζιδάκι, τον οποίο είχε γνωρίσει από τον Μάριο Πλωρίτη, στο πατάρι του Λουμίδη (καλλιτεχνικό στέκι της εποχής). Όταν εκλήθη ο Μάνος Χατζιδάκις να γράψει τη μουσική για τα τραγούδια της ταινίας στους ρυθμούς της τσα-τσα-τσα, δε γνώριζε καθόλου το μουσικό αυτό είδος. Για αυτό τον λόγο, ζήτησε να ακούσει κάποιες άλλες παρόμοιες επιτυχίες της εποχής κι έτσι βγήκανε οι μοναδικές αυτές μελωδίες. Τα δύο τραγούδια της ταινίας, «Το Γκρίζο Γατί» (γνωστό ως «νιάου βρε γατούλα») και «Έχω ένα Μυστικό» κυκλοφόρησαν σε signles και έγιναν ανάρπαστα, πουλώντας κοντά στα 100.000 αντίτυπα, γεγονός το οποίο αποτελεί σταθμό στην ελληνική δισκογραφία, αφού απονεμήθηκε ο πρωτος χρυσός δίσκος στην Ελλάδα από τον διευθυντή της ολλανδικής δισκογραφικής εταιρίας «Philips». Τα γυρίσματα του τραγουδιού «Γκρίζο γατί» διήρκησαν τρεις μέρες στον Σχοινιά και στη συνέχεια αποτέλεσε τον «ύμνο» για τα παιδιά των επόμενων γενιών.

Φήμες λένε ότι ο Αλέκος Σακελλάριος πρόοριζε αρχικά το ρόλο του αυστηρού καθηγητή Φλωρά στον Δημήτρη Χόρν, καθηγητή της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ο οποίος όμως αρνήθηκε.