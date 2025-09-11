Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ευανθία, Εύα, Ευάνθης Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο δεν είναι κάποια γνωστή γιορτή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίας Ευανθίας μάρτυρος, Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου, Αγια Θεοδωρα η εν Βαστα

Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας

Ο Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας υπήρξε ταπεινός μοναχός και διακονητής στο μαγειρείο ενός μοναστηριού, καταγόμενος από απλούς χωρικούς και εντελώς αγράμματος. Ανέχθηκε πολλά χρόνια κοροϊδίες, εξευτελισμούς και σκληρότητα από τους άλλους μοναχούς εξαιτίας της απλότητας και της σιωπηλής του καρτερικότητας, υπηρετώντας όλους αδιαμαρτύρητα και με αγνή καρδιά.

Μια νύχτα, έπειτα από παρατεταμένη προσευχή προς τον Θεό να του αποκαλύψει τα αγαθά του Παραδείσου, ένας ευλαβής ιερέας της μονής είδε όραμα τον Ευφρόσυνο σε φωτεινό κήπο να του προσφέρει τρία ευωδιαστά μήλα. Την επόμενη, βρήκε τα φρούτα στο ένδυμά του και κατάλαβε πως ο Ευφρόσυνος είχε αξιωθεί να γευτεί τη χαρά του παραδείσου. Όταν το ανακοίνωσε στους μοναχούς, όσοι έφαγαν από τα μήλα θεραπεύτηκαν από ασθένειες και άρχισαν να τιμούν τον Ευφρόσυνο, που όμως θέλοντας να διαφύγει τη δόξα, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και δεν εμφανίστηκε ξανά.

Η μνήμη του γιορτάζεται στις 11 Σεπτεμβρίου και η ζωή του συμβολίζει την αξία της εσωτερικής αρετής, της ταπείνωσης και της θυσίας σε κάθε διακόνημα της μοναχικής κοινότητας. Ο Άγιος Ευφρόσυνος θεωρείται προστάτης των μαγείρων σε όλη την ορθόδοξη παράδοση.