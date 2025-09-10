Μια νέα εποχή για τον θεσμό των λαϊκών αγορών ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη, με τα εγκαίνια της πρώτης απογευματινής λαϊκής αγοράς στην Ελλάδα.

Η καινοτόμος αγορά, που θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 18:00 το απόγευμα, άνοιξε και επίσημα τις πύλες της στην οδό Κώττα Ρούλια, φέρνοντας έναν αέρα ανανέωσης που συνδυάζει την παράδοση με τη βιωσιμότητα και την τεχνολογία. Τα εγκαίνια τελέστηκαν λίγο μετά το μεσημέρι, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, από την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη. Ήδη αμέσως μετά την καθιερωμένη κοπή της κορδέλας των εγκαινίων δεκάδες πολίτες άρχισαν να κάνουν τα ψώνια τους.

Μια αγορά πρότυπο βιωσιμότητας και καινοτομίας. Η νέα αγορά φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για όλη τη χώρα, ενσωματώνοντας μια σειρά από σύγχρονα χαρακτηριστικά. Σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έχει σχεδιαστεί για να είναι zero waste (μηδενικών αποβλήτων), με συστηματική ανακύκλωση σε μπλε και καφέ κάδους, ενώ ο φωτισμός της θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από ηλιακή ενέργεια. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την κοινωνική συμπερίληψη, καθώς ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος και φιλικός σε άτομα με προβλήματα όρασης, καθιστώντας τις αγορές μια εύκολη διαδικασία για όλους.

Παράλληλα, η απογευματινή λαϊκή θα λειτουργήσει και ως πιλοτικό πεδίο για την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI), με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και την αναβάθμιση της εμπειρίας τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους πωλητές. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βρίσκουν φρέσκα προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς, καθώς και εγγυημένης ποιότητας εμπορεύματα από επαγγελματίες πωλητές, σε έναν καλαίσθητο και οργανωμένο χώρο με διακριτές τέντες για την κάθε κατηγορία.