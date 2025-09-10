Στη σύλληψη δύο ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών επιχειρήσεων.

Κατά τις εφόδους κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και αντικείμενα σχετιζόμενα με τη διακίνηση. Οι συλληφθέντες είναι δύο ημεδαποί, ηλικίας 23 και 31 ετών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην πρώτη περίπτωση, στο πλαίσιο ελέγχων στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, εντοπίστηκε ο 23χρονος εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου να μεταφέρει σε αποσκευή του 102 γραμμάρια κοκαΐνης, 50 δισκία ecstasy και 768 γραμμάρια κάνναβης, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.

Στη δεύτερη υπόθεση, με τη συμμετοχή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.) και του ίδιου αστυνομικού σκύλου, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 31χρονου στη Δάφνη Αττικής. Βρέθηκαν 684 γραμμάρια κάνναβης, 11,1 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου, μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 970 ευρώ. Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται σε 16.000 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ναρκωτικές ουσίες και τα κατασχεθέντα αντικείμενα παραδόθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ