Ο αριθμός των αγροτοδασικών πυρκαγιών που σημειώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας ανήλθε σε 31. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 26 κατασβήστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ πέντε εστίες παραμένουν σε εξέλιξη και αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τα τοπικά ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσής τους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να δείχνουν αυξημένη προσοχή και, σε περίπτωση φωτιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την προσωπική τους ασφάλεια.