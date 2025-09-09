Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται το πρωί της Τρίτης σε αρκετά σημεία της Αττικής Οδού, επηρεάζοντας την ομαλή ροή των οχημάτων τόσο προς το Αεροδρόμιο όσο και προς την Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αττική Οδό:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 έως 25 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Υμηττού, οι καθυστερήσεις είναι 10 έως 15 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Επιπλέον, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται και στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αθήνας, ειδικά στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου παρατηρείται έντονη συμφόρηση. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη συνέχεια στην Αρδηττού, ενώ επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.