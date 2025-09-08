Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού που κινούνταν στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε. Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων του ΕΚΑΒ να κρατηθεί στην ζωή, δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με το flashnews.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το όχημα έφυγε από την πορεία του και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα. Άμεσα στο σημείο, εκτός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα από την ΕΜΑΚ. Στο σημείο έσπευσε και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά ήδη τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.