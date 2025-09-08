Με προβλήματα ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς στους δρόμους της Αττικής, καθώς έντονη είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε βασικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με επίκεντρο τον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Στον Κηφισό, στην κάθοδο, η κίνηση αρχίζει από τον κόμβο της Αττικής Οδού και συνεχίζεται με χαμηλές ταχύτητες έως και μετά τα ΚΤΕΛ. Αντίστοιχα, στην άνοδο, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος των ΚΤΕΛ και εκτείνονται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις καταγράφονται ως εξής:

Προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

10΄-15΄ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία

Προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία

5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας

