Στις παραλίες ώθησαν τους Αθηναίους οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, επικρατούν τις τρέχουσες ημέρες.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Όπως ανακοίνωσε το Αστεροσκοπείο, το Σάββατο οι μέγιστες τιμές ξεπέρασαν σε πολλούς σταθμούς τους 35 βαθμούς, ενώ στη Σκάλα Μεσσηνίας τα θερμόμετρα «έγραψαν» 37,7 βαθμούς.

Σήμερα, Κυριακή, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία κυμαίνεται από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32, στη Θεσσαλία από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 17 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 30, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 29, και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα κατά τόπους έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια πρόσκαιρα κατά τόπους έως 5 μποφόρ.