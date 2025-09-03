Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Αλμυρό, όταν ηλικιωμένος έπεσε σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του.

Αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τη συμμετοχή δυνάμεων από τον Βόλο, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα και την 8η ΕΜΑΚ. Στο σημείο έφτασαν επίσης αστυνομικοί, πλήρωμα του ΕΚΑΒ και γιατρός του Κέντρου Υγείας.

Ο 78χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, βρισκόταν στο χείλος του πηγαδιού, όταν γλίστρησε και έπεσε σε βάθος τουλάχιστον 15 μέτρων. Παρά τα τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, διατηρούσε τις αισθήσεις του και συνομιλούσε με τους διασώστες, ενώ του κατέβασαν και συσκευή παροχής οξυγόνου.

Η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο χώρος ήταν στενός. Δύο ώρες αργότερα, άνδρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να κατέβουν στο πηγάδι, να τον δέσουν με ειδικό εξοπλισμό και να τον ανασύρουν στην επιφάνεια.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο ηλικιωμένος υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του.