Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Βίβος, Βιβή

Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης

Λιγερή

Ποιος γιορτάζει αύριο

Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης

Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσιμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου, Αγίας Λυγερής της Χιοπολίτιδος

Άγιοι Εύοδος και Ονησιφόρος οι Απόστολοι

Οι Άγιοι Εύοδος και Ονησιφόρος συγκαταλέγονται στους εβδομήκοντα Αποστόλους της Εκκλησίας και διακρίθηκαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου, την αγάπη και τον ζήλο τους προς την αλήθεια του Χριστού. Ο Εύοδος υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Πέτρου και διαδέχθηκε τον ίδιο ως πρώτος επίσκοπος της Αντιόχειας, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και εδραίωση της χριστιανικής κοινότητας εκεί μετά την αποστολική εποχή. Η παράδοση τον παρουσιάζει ως φερωνύμως δείγμα ταχύτητας στην κήρυξη του λόγου και υποδειγματικό ποιμένα στην τοπική Εκκλησία, όπου εργάστηκε με αμέτρητη αφοσίωση.

Ο Ονησιφόρος καταγόταν από την Έφεσο και ανήκε στη χορεία των χριστιανών οικογενειαρχών, ερχόμενος σε επαφή με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος τον μνημονεύει με ιδιαίτερη θερμότητα στη Β’ επιστολή προς Τιμόθεον ως «ο οποίος πολλάκις με παρηγόρησε και δεν ντράπηκε την αλυσίδα μου». Ήταν από τους πρώτους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Κολοφώνος στη Μικρά Ασία, αναλαμβάνοντας ποιμαντική ευθύνη και υπερασπίζοντας με σθένος τη χριστιανική πίστη σε περιόδους διωγμών και δοκιμασιών.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 7 Σεπτεμβρίου, προβάλλοντάς τους ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αυταπάρνησης, πνευματικής γενναιότητας και ενότητας, προτρέποντας τους πιστούς να εμπνέονται από το έργο και τη σταθερότητά τους στον πνευματικό και κοινωνικό αγώνα.