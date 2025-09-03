Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορά με το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στη Λαμία και αφορά την αρπαγή τύπου «Tiger» και τη ληστεία σε βάρος ενός 30χρονου στη Λαμία.

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο 30/8 όταν ο 30χρονος επέστρεφε στο σπίτι του από ένα γαμήλιο πάρτι και το ρολόι έδειχνε περίπου 1:30 τα ξημερώματα.

Οι δύο άνδρες είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα φορώντας κουκούλες, το πλησίασαν, ο ένας από την πλευρά του οδηγού και ο άλλος από την πλευρά του συνοδηγού και υπό την απειλή μαχαιριού ανάγκασαν τον 30χρονο να βγει από τη θέση του, να πάει στο πίσω κάθισμα.

Τον οδήγησαν σε ερημική περιοχή και τον ανάγκασαν να τους δώσει τους κωδικούς από τις κάρτες

Οι δράστες τον πήγαν σε μία ερημική περιοχή, στην περιοχή του Κάστρου της Λαμίας, όπου με απειλές και ασκώντας βία τον ανάγκασαν να τους δώσει τους κωδικούς από τις κάρτες του και ταυτόχρονα να ανεβάσει το όριο ανάληψης. Και αυτό γιατί, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 3/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» υπήρχε η πληροφορία ότι ο ίδιος ο 30χρονος είχε στην τράπεζα περίπου 11.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ φαίνεται πως αυτή την πληροφορία την είχε εκμυστηρευτεί σε κοντινά του πρόσωπα, οι άνδρες είχαν την πληροφορία και ήξεραν ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα στην τράπεζα.

Ο ένας εκ των δραστών έμεινε στο αυτοκίνητο και ο άλλος πήρε την κάρτα, πήγε στη Λαμία και κατάφερε να κάνει ανάληψη 4.000 ευρώ. Στη συνέχεια ξαναπήγε στο αυτοκίνητο και οι δύο ληστές ανάγκασαν τον 30χρονο να πάνε και σε άλλες περιοχές δοκιμάζοντας και άλλες κάρτες. Η λεία των δραστών ανήλθε στα 6.300 ευρώ.

Πώς οι Αρχές φόρεσαν χειροπέδες στους δράστες

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και αυτό γιατί ενώ φορούσαν full face κάποια στιγμή το σήκωσε ο ένας, και ο 30χρονος διέκρινε ένα σκουλαρίκι στη μύτη. Από αυτό το χαρακτηριστικό, κατάφερε και αναγνώρισε την επόμενη μέρα στην αστυνομία το πρόσωπο του δράστη.

Τα δύο άτομα ήταν γνωστά στη Λαμία και σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας είναι διανομέας σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης ενώ μεταξύ τους δεν είχαν κάποια άμεση σχέση.

Παρά το γεγονός ότι τους άφησαν ελεύθερους μετά από 6 ώρες, ο ένας εκ των δραστών πήγε με την ίδια κάρτα να παίξει και σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.