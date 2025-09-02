Στη σύλληψη δύο νεαρών από τη Λαμία προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με τις κατηγορίες της αρπαγής τύπου «Tiger», της ληστείας, της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Οι νεαροί δράστες το πρωί της περασμένης Κυριακής (31/8), έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έστησαν καρτέρι σε έναν 30χρονο, τον οποίον εντόπισαν να κάνει ανάληψη από ΑΤΜ σε περιοχή της Λαμίας. Με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, αρχικά απαίτησαν τα χρήματα από το θύμα τους και στη συνέχεια τον επιβίβασαν στο όχημά του, οδηγώντας τον σε άλλο ΑΤΜ μέχρι να φτάσει στο ανώτερο ημερήσιο όριο ανάληψης. Ακολούθως, τον πήγαν σε απόμερη τοποθεσία, όπου με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών, του απέσπασαν τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής και πραγματοποίησαν αναλήψεις, αφαιρώντας του συνολικά 6.300 ευρώ.

Σε νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου, μετά της γεμιστήρας αυτού, ένα ρόπαλο με προσαρτημένα καρφιά, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, όπου και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν.