Στη δημογραφική κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα, αναφέρθηκε με tweet του ο Έλον Μασκ.

«Ο θάνατος της Ελλάδας», έγραψε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX, ποστάροντας δημοσίευμα του Visegrad 24, που αναφέρεται στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων τη νέα σχολική χρονιά, τα οποία δεν συγκέντρωσαν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που απαιτείται (15 παιδιά).

«Πάνω από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω της παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα.

Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα.

Κατά το σχολικό έτος 2025-2026, 721 σχολεία θα κλείσουν, καθώς δεν κατάφεραν να φτάσουν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτά» αναφέρει το δημοσίευμα που έκανε retweet ο Έλον Μασκ.

🇬🇷 More than 700 schools have been closed in Greece due to a prolonged demographic crisis



Greece has one of the lowest fertility rates in the European Union – around 1.3 births per woman, far below the replacement level of 2.1.



The population is rapidly aging, while young… pic.twitter.com/WvS0RIbwWQ — Visegrád 24 (@visegrad24) September 1, 2025

Δεν είναι η πρώτα φορά που ο ιδρυτής της Tesla αναφέρεται στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Σχετική ανάρτηση είχε κάνει και τον Απρίλιο του 2024, γράφοντας: «Η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα».