Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Νέας Αρτάκης, μετά τον δυο νέων ανθρώπων σε σοκαριστικό τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (02/09) στον δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών, κοντά στο εργοστάσιο «Παλίρροια», στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με το eviaonline, το όχημα που οδηγούσε ένας 75χρονος συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο νεαροί άνδρες. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε τραγικές συνέπειες: ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα. Ο 35χρονος συνεπιβάτης υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών, χωρίς να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.