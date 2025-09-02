Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω εκτροπής ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το Ι.Χ. αυτοκίνητο έχει πέσει σε νησίδα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



