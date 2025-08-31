Η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών μετά τη δίμηνη νοσηλεία της σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, δίνοντας γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν κόρη του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Κώστα Ζαχαράκη. Ξεκίνησε να εργάζεται ως επιμελήτρια και υπεύθυνη ενημερωτικών εκπομπών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης (TV100).

Μεταπήδησε στα Οικονομικά και εργάστηκε ως υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ τελευταία είχε θέση ευθύνης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Χρήστος Νικολαΐδης.

Αντίο γλυκειά Κατερίνα μας!Καλό ταξίδι στο φως!Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο… Posted by Christos Nikolaidis on Sunday, August 31, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημοσιογράφου:

«Αντίο γλυκειά Κατερίνα μας!΅Καλό ταξίδι στο φως! Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο σου! Ζεστό, ευεργετικό για τους γύρω σου, γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη! Όπως και το πέρασμα σου από την Δημοσιογραφία! Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς σου, στην υπέροχη οικογένεια σου! Καλή ανάπαυση φιλαράκι μου!»