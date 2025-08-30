Σκηνές έντονου πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (30/8) στην παραλία Μονολιθίου της Πρέβεζας, όταν το γνωστό beach bar «Blue Island» τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχείρηση, αφήνοντας πίσω της μόνο αποκαΐδια.

Όπως αναφέρει το τοπικό onprevezanews.gr, οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ήταν παραθεριστές, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική. Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες, ωστόσο η ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς και οι πυκνοί καπνοί δεν άφησαν περιθώρια διάσωσης του καταστήματος.

Βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής και την απόλυτη καταστροφή της επιχείρησης. Το «Blue Island», που αποτελούσε σημείο αναφοράς για λουόμενους και επισκέπτες, καταστράφηκε ολοκληρωτικά, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν σοκαρισμένοι την εξέλιξη.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, οι ζημιές είναι ολοκληρωτικές και η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.