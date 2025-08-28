Σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της πόλης θα επεκταθεί η δράση του Δήμου Αθηναίων «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών», μετά την πετυχημένη ανταπόκριση που είχε το πρώτο συμμετοχικό εργαστήρι σχεδιασμού στην Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Η συνέχεια θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στην 4η Δημοτική Κοινότητα. Στόχος του εγχειρήματος είναι ο σχεδιασμός μαζί με τους κατοίκους των προσβάσιμων διαδρομών, ώστε ο καθένας να μπορεί μέσα σε 15 λεπτά να έχει άμεση πρόσβαση σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες (σχολεία, δομές υγείας, πάρκα, πολιτιστικούς και ψυχαγωγικούς χώρους κ.α.), πεζός, με ποδήλατο ή με ΜΜΜ.

«Μετά την Κυψέλη, η “Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών” επεκτείνεται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Αλλάζουμε μαζί με τους πολίτες τις γειτονιές μας, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνει πιο ανθρώπινη, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Καλούμε πολίτες, συλλόγους, φορείς και συλλογικότητες να πάρουν μέρος. Να ακουστεί η φωνή τους και να μας πουν πώς θέλουν την πόλη τους. Σχεδιάζουμε γειτονιές που μας ενώνουν και αγαπάμε να κυκλοφορούμε».

Πρόκειται για μια διαδραστική διαδικασία, όπου οι συμμετέχοντες καταθέτουν την άποψή τους για το τι είναι η «γειτονιά» και στη συνέχεια συμπληρώνουν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο. Για όσους επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα για τη διαδικασία, θα δουν τις απαντήσεις να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στις οθόνες που βρίσκονται στον χώρο.

Στη συνέχεια, δουλεύοντας σε ομάδες πάνω στον χάρτη της γειτονιάς τους, οι συμμετέχοντες προτείνουν τις διαδρομές, που είναι σημαντικές για την καθημερινότητά τους, καθώς και παρεμβάσεις, που κατά προτεραιότητα θα ήθελαν να υλοποιηθούν στη συνοικία τους, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ήπιες, ασφαλείς και προσβάσιμες διαδρομές. Ακούγονται και καταγράφονται όλες οι απόψεις και ιδέες, ενώ η διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχής και σχεδιασμού θα παραμείνει ανοικτή ως τις 15 Σεπτεμβρίου, για όσους δεν καταφέρουν να παρευρεθούν (platform.participatorylab.org/enroll/category/geitonies15).

Τα αποτελέσματα θα ομαδοποιηθούν, θα ταξινομηθούν και θα παραχθεί το απαραίτητο υλικό για να προχωρήσουν άμεσα μέτρα και μετά από συγκεκριμένες μελέτες, οι πολεοδομικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, ώστε η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» να γίνει πράξη.

Οι ημερομηνίες Εργαστηρίων Συμμετοχικού Σχεδιασμού Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών:

– Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στην 4η ΔΚ, στο 67ο Γυμνάσιο Αθήνας, Λιοσίων 195, στις 18.30

– Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στη 2η ΔΚ, στη Λέσχη Φιλίας Νέου Κόσμου η Ανάληψη του Κυρίου, Χελντράιχ 15, στις 18.30

– Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην 3η ΔΚ, στο Σεράφειο, Εχελιδών & Πειραιώς 144, στις 18.30

– Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στην 5η ΔΚ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας, Ταϋγέτου 60, στις 18.30

– Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην 1η ΔΚ, στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών, Αδριανού 114, στις 18.30

– Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στην 7η ΔΚ, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της κοινότητας, Πανόρμου 59, στις 18.30