Ζέστη θα κάνει και σήμερα Τρίτη 26/8 με τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές της χώρας να δείχνουν 34 βαθμούς Κελσίου. Το φθινόπωρο αναμένεται όμως να κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του, καθώς στα μέσα του Σεπτέμβρη το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει και θα υποδεχτούμε τις πρώτες βροχές και καταιγίδες.

Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα όπως τόνισε ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης θα είναι τα ισχυρά μελτέμια, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον ίδιο αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις.

Τι καιρό θα κάνει σήμερα, Τρίτη 26/8

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Τετάρτη 27/8

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Πέμπτη 28/8 και την Παρασκευή 29/8

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 30/8

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.