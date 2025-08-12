Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) για σήμερα Τρίτη σε πλήθος περιοχών.
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), δέκα Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Συγκεκριμένα, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται οι εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων,
- Περιφέρεια Πελοποννήσου,
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας),
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων),
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας – συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου),
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου – συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης),
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής – συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους),
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου).