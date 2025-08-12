Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) για σήμερα Τρίτη σε πλήθος περιοχών.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), δέκα Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται οι εξής περιοχές: