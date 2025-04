Το Kaizen Foundation, ο Διεθνής Κοινωφελής Οργανισμός, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, ανακοινώνει τη συμμετοχή του στον εορτασμό για τα 10 χρόνια του UEFA Foundation for Children.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, που στοχεύουν στην καλλιέργεια της συμπερίληψης μέσω του αθλητισμού, το Kaizen Foundation θα χορηγήσει έναν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου ατόμων με ακρωτηριασμό, ανάμεσα σε δύο ομάδες με παίκτες από την Ελλάδα, την Αγγλία και την Πολωνία. Ο αγώνας, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την οργάνωση «Football is More» και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Ατόμων με Ακρωτηριασμό (European Amputee Football Federation), θα διεξαχθεί στο Colovray Stadium της Νιόν στις 28 Απριλίου. Επιπλέον, την ίδια ημέρα στη Νιόν το Kaizen Foundation θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή ενός ειδικού συνεδρίου με θέμα τον ρόλο του ποδοσφαίρου στη συμπερίληψη και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Kaizen Foundation και UEFA Foundation for Children συνεργάζονται για το πρόγραμμα «Legacy for the Future»

Η συνεργασία του Kaizen Foundation με το UEFA Foundation for Children θα επεκταθεί και στο πλαίσιο του προγράμματος «Legacy for the Future». Το τελευταίο στοχεύει να δημιουργήσει μια παρακαταθήκη ενδυνάμωσης των κοριτσιών και των γυναικών σε χώρες, των οποίων οι εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες αποτελούν μέλη της UEFA.

Αναλυτικότερα, το Kaizen Foundation θα υποστηρίξει δράσεις του UEFA Foundation for Children σε Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία και Δανία. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν να ενδυναμώσουν κορίτσια και γυναίκες, ώστε να ξεπερνούν τα εμπόδια που συναντούν στο ποδόσφαιρο, αλλά και πέρα από αυτό, στην εκπαίδευση, τα νομικά τους δικαιώματα και τον αθλητισμό. Οι δράσεις αυτές θα συνδεθούν με τις εθνικές ομάδες των παραπάνω χωρών, προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή τους και να διαδοθεί το μήνυμα της συλλογικής κοινωνικής ευθύνης.

Ο Πρόεδρος του Kaizen Foundation, Πάνος Κωνσταντόπουλος, με την Γενική Γραμματέα του UEFA Foundation for Children, Carine N’koué

Η νέα συνεργασία έρχεται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας «10,000 Smiles» («10.000 Χαμόγελα»), μέσω της οποίας UEFA Foundation for Children και Kaizen Foundation παρείχαν 10.000 εισιτήρια για αγώνες του UEFA EURO 2024™ σε οργανισμούς που υποστηρίζουν ευάλωτα παιδιά. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτής της συνεργασίας το Kaizen Foundation θα δωρίσει το ποσό των €300.000 για την ενίσχυση των στόχων του UEFA Foundation for Children.

«Είναι μεγάλη μας τιμή να συμμετέχουμε στον εορτασμό των 10 χρόνων του UEFA Foundation for Children», δήλωσε ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Kaizen Foundation. «Μέσα από την στήριξη του αγώνα ατόμων με ακρωτηριασμό και την προώθηση της συμπερίληψης, ελπίζουμε να εμπνεύσουμε ομάδες και κοινότητες στην Ευρώπη και παγκοσμίως να κάνουν ουσιαστικά βήματα προς την άρση των αποκλεισμών. Το UEFA Foundation for Children επιτελεί εξαιρετικό έργο και είμαστε υπερήφανοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας μέσω του προγράμματος “Legacy for the Future”, υποστηρίζοντας τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, που έχουν ως αποστολή την κατάργηση των περιορισμών για τα κορίτσια στον αθλητισμό και πέρα από αυτόν».

«Το ποδόσφαιρο έχει μια μοναδική δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Η συνεργασία με οργανισμούς όπως το Kaizen Foundation είναι το κλειδί για τη δημιουργία ενός κινήματος που θα φέρει πραγματικό αντίκτυπο και θα αφήσει μια μακροπρόθεσμη παρακαταθήκη. Συνεχίζουμε πιστοί στην αποστολή μας να αξιοποιούμε το ποδόσφαιρο για να φέρνουμε χαρά σε εκατομμύρια παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Carine N’koué, Γενική Γραμματέας του UEFA Foundation for Children.