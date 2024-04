Είναι μια ερώτηση με αξιολόγηση… που πολλοί από εμάς έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή όταν βρισκόμαστε σε ένα μουσείο: γιατί οι άνδρες στα ελληνικά αγάλματα έχουν όλοι μικρό πέος; Ενώ η ανατομία των ελλήνων θεών που απεικονίζονται σε μάρμαρο και μπρούντζο δεν ήταν ποτέ μέτρια, τα τελευταία χρόνια πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ο ανδρισμός τους δεν ταιριάζει με το μεγαλείο των λαξευμένων κοιλιακών και των διογκωμένων δικεφάλων τους, όπως μεταδίδει η New York Post.

Αμέτρητοι ιστορικοί έχουν επίσης εντυπωσιαστεί από τη σεμνή φύση των φαλλών που εμφανίζονται στα εμβληματικά αγάλματα, συμπεριλαμβανομένων του Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου και του Χάλκινου Αγάλματος του Αρτεμισίου, που πιστεύεται ότι παριστάνει τον θεό του ουρανού, τον Δία.

Γιατί λοιπόν οι άνδρες που τιμούνται στα ελληνικά γλυπτά έχουν όλοι μικρό πέος; Όπως αποδεικνύεται, δεν είναι μια ατυχής σύμπτωση… Ο ιστορικός Paul Chrystal διεξήγαγε έρευνα για το αρχαίο titbit, δημοσιεύοντας τα ευρήματά του στο βιβλίο του In Bed with the Ancient Greeks το 2016.

«Το μικρό πέος ήταν σύμφωνο με τα ελληνικά ιδανικά της ανδρικής ομορφιάς», είπε. «Ήταν ένα σύμβολο της υψηλής κουλτούρας και ένα παράδειγμα πολιτισμού».

Ενώ, αντίθετα, οι διεφθαρμένες και ανεπιθύμητες φιγούρες στην αρχαία μυθολογία «αποδίδονταν με πολύ μεγάλα, όρθια γεννητικά όργανα, μερικές φορές σχεδόν τόσο ψηλά όσο ο κορμός τους. Τα μεγάλα πέη ήταν χυδαία και έξω από την πολιτιστική νόρμα, κάτι που προτιμούσαν οι βάρβαροι της εποχής», εξήγησε ο Paul Chrystal.

Αυτή η εντυπωσιακή πληροφορία για τα πρότυπα ανδρικής ομορφιάς το 400 π.Χ. κοινοποιήθηκε πρόσφατα από τη χρήστη του TikTok, Ruby Reign – και το βίντεο που εξηγεί την έρευνα έγινε γρήγορα viral. «Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι οι Έλληνες συχνά παρουσίαζαν τους εχθρούς τους, τους Αιγύπτιους, τα πλάσματα του σάτυρου, ακόμα και τους ανόητους στις κωμωδίες με μεγάλα πέη – οπότε ήταν πολύ αρνητικό», ανέφερε.

«Το να έχεις ένα μικρότερο μόριο θεωρούνταν σημάδι αρετής, ευγένειας, αυτοελέγχου ή πειθαρχίας. Ενώ το να έχεις ένα μεγαλύτερο πέος ήταν σημάδι λαγνείας, λαιμαργίας και βαρβαρότητας, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει σήμερα».

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έμειναν αρκετά έκπληκτοι από την ενδιαφέρουσα αποκάλυψη, με κάποιους να μοιράζονται ξεκαρδιστικές απαντήσεις στην… απροσδόκητη ανακάλυψη. «Σίγουρα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες μας», αστειεύτηκε ένας. «Γεννήθηκα πραγματικά σε λάθος γενιά», έγραψε ένας άλλος. «Θυμηθείτε, παιδιά, ήμασταν στην κορυφή, τώρα έχουν αναλάβει οι Βάρβαροι», είπε ένας άλλος. Ένας άντρας παρατήρησε, επίσης, ότι η πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και υποσχέθηκε ότι θα τη μοιραστεί με «σχεδόν κάθε γυναίκα» που θα μπορούσε.