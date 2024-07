Βάλε τέλος στην δυσάρεστη εποχική τριχόπτωση με μερικά μόνο βήματα στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης σου. Ανακάλυψε σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης και συμπληρώματα για την τριχόπτωση που θα σε βοηθήσουν every step of the way στο ταξίδι για την απόκτηση πλούσιων μαλλιών, σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

Προϊόντα τριχόπτωσης και hair tonic: Οι καλύτεροι σύμμαχοι!

Το πρώτο βήμα για δυνατά και πλούσια μαλλιά ξεκινά με τον σωστό καθαρισμό. Ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σου διάλεξε το ιδανικό για σένα σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης που με συστατικά όπως το Ιπποφαές και το Δεντρολίβανο, θα προετοιμάσουν κατάλληλα το τριχωτό της κεφαλής για τα επόμενα βήματα, ενώ παράλληλα θα το ενισχύσουν. Μετά, ακολουθεί η εφαρμογή τονωτικής λοσιόν που με συστατικά όπως η προ-βιταμίνη Β5, θα διεγείρουν το τριχωτό της κεφαλής αλλά θα σε βοηθήσει να χαρίσεις και το hair styling που επιθυμείς στα μαλλιά σου. Tip: Ανάλογα με την υφή που προτιμάς για το look σου μπορείς να βρεις και την αντίστοιχη λοσιόν που θα σου χαρίσει ματ, φυσικό messy ή λαμπερό φινίρισμα.

Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής για έξτρα… boost ενδυνάμωσης μαλλιών

Και επειδή η τοπική θεραπεία στο τριχωτό της κεφαλής δεν αρκεί, φρόντισε να βάλεις στη ζωή σου μερικά ενισχυτικά για τριχόπτωση ή αλλιώς συμπληρώματα διατροφής κατά της τριχόπτωσης που θα βοηθήσουν την θεραπεία εκ των έσω. Τα ειδικά σχεδιασμένα συμπληρώματα διατροφής που θα βρεις στην αγορά, μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της τριχόπτωσης αλλά και την διατήρηση της υφής και της πυκνότητας τους, χάρη στον συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων, αμινοξέων & ιχνοστοιχείων που περιέχουν.

Η αγωγή αυτή ανάλογα με το πρόβλημα που εντοπίζεται μπορεί να κρατήσει έναν μήνα ή και περισσότερο για να δεις μια εμφανή αλλαγή στον βαθμό της τριχόπτωσης και της πυκνότητας. Tip: Μην ξεχάσεις να συμβουλευτείς τον γιατρό σου ή τον φαρμακοποιό σου για το ποιο συμπλήρωμα διατροφής θα ταίριαζε περισσότερο στις δικές σου ανάγκες.

Εμπιστεύσου το Men’s Care – Νο1 site για τον άνδρα