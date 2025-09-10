Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) παρουσίασε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό και την εθνική οικονομία. Με ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» επενδύει δυναμικά στο μέλλον.

Ισχυρή ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο

Η επιβατική κίνηση έφτασε τα 15,1 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €308,2 εκατ. (+5,0%). Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €182,3 εκατ. με υψηλό περιθώριο 59,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €92,2 εκατ., όπως είχε προβλεφθεί.

Με καθαρό χρέος €767,2 εκατ. και δείκτη Καθαρού Χρέους/EBITDA στο 1,8x, ο ΔΑΑ διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, που του επιτρέπει να στηρίζει φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια.

Στρατηγικές επενδύσεις για το αύριο

Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας επιβατών και συνεργατών, ξεκίνησαν τα έργα για:

νέο πολυώροφο χώρο στάθμευσης 3.365 θέσεων,

3.365 θέσεων, νέο βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών 32 θέσεων,

τα οποία θα ολοκληρωθούν έως το 2027.

Παράλληλα, δρομολογείται η μεγάλη επέκταση του Κεντρικού και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, με αύξηση επιφάνειας κατά 68% και διπλασιασμό εμπορικών χώρων. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει την εμπειρία ταξιδιού και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου διεθνώς.

Προοπτικές με όραμα

Ο ΔΑΑ συνεχίζει να επενδύει σε ένα αεροδρόμιο υψηλών προδιαγραφών, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αεροπορική βιομηχανία στην Ευρώπη. Για το 2025, αναμένεται μονοψήφια αύξηση της επιβατικής κίνησης και καθαρά κέρδη κοντά στα €200 εκατ. ετησίως για την επόμενη διετία. Έως το 2028, θα έχει υλοποιηθεί το 50% των συνολικών επενδύσεων, εδραιώνοντας τον ΔΑΑ ως μοχλό ανάπτυξης, καινοτομίας και βιώσιμης προόδου για τη χώρα.

Δείτε τα Οικονιμικά Αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2025 εδώ