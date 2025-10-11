Η Ιταλία δεν είναι μόνο οι όμορφες και δημοφιλείς πόλεις της που συγκεντρώνουν ορδές τουριστών για να τις θαυμάσουν από κοντά. Είναι και τα υπέροχα χωριά της που συστήνουν στους επισκέπτες την ιταλική ύπαιθρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ένα από αυτά τα χωριά είναι το Πιετραπερτόζα, ένας τόπος γαλήνης και ηρεμίας, παραδομένος σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο. Το μικρό αυτό ιταλικό χωριό βρίσκεται στην περιοχή της Ποτέντσα, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων και προσφέρει εκπληκτικές πανοραμικές θεάσεις στα γύρω βουνά, αλλά και εξαιρετικές ευκαιρίες για πεζοπορία και ορειβασία.

Το Πιετραπερτόζα οφείλει τη φήμη του όχι μόνο στο εξαιρετικά όμορφο τοπίο των Λουκανικών Δολομιτών, αλλά και στην Πτήση του Αγγέλου: ένα ατσάλινο καλώδιο που σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό σας επιτρέπει να πετάξετε κυριολεκτικά, αιωρούμενοι πάνω από 100 μέτρα πάνω από το έδαφος, με ταχύτητα 120 km/h, προς την πόλη Castelmezzano, απολαμβάνοντας ένα μοναδικό και μαγευτικό τοπίο.

Ανάμεσα στα αξιοθέατα που σίγουρα κερδίζουν τις εντυπώσεις είναι η εκκλησία του χωριού, ένα αρχαίο κτίριο που αποτελεί έναν εξαιρετικό τόπο για να εξερευνήσετε την τοπική ιστορία και την πίστη των κατοίκων. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το Πιετραπερτόζα μετατρέπεται σε έναν ονειρικό προορισμό για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, με τις κοντινές πίστες σκι του Σαν Βίτο να αποτελούν δημοφιλείς επιλογές για τους θαυμαστές του σκι και του σνόουμπορντ.

